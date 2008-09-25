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Stone velayeti kaybetti

Sharon Stone, 8 yaşındaki oğlu için verdiği velayet savaşını kaybetti

25 Eylül 2008 03:00

San Francisco’da görülen velayet davasında yargıç, ünlü yıldızın babasıyla yaşayan 8 yaşındaki oğlunun vekaletinin kendisine verilmesi talebini kabul etmedi.

Roan’ın velayetini gazeteci babası Phil Bronstein’a veren geçen yılki mahkeme kararını teyit eden yargıç, bu kararına gerekçe olarak, Bronstein’ın evinin çocuk için daha uygun olduğunu gösterdi. Yargıç, Stone’un oğlunu görme hakkını ise korudu.

Stone ve Bronstein, 6 yıl süren evliliklerini 2004 yılında bitirmişlerdi.

Stone’un, Roan’dan başka kendisinin evlat edindiği Laird ve Quinn adında 2 oğlu daha bulunuyor.

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