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Dünya
Deutsche Welle

Stoltenberg'den Rusya uyarısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'sınırları kuvvet kullanarak değiştirmekten sakınmayan' Rusya'nın yol açabileceği tehlikeler karşısında uyardı.

04 Temmuz 2016 15:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltentenberg hafta sonundaki Kuzey
Atlantik İttifakı Zirve buluşmasıyla ilgili açıklamasında
Rusya'nın tehlike arz ettiği uyarısında bulundu. Stoltenberg
‘Bild am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte “Varşova'daki NATO
zirvesi güvenliğimiz açısından önemli bir döneme denk geliyor”
dedi. Genel Sekreter, ‘kestirilmesi mümkün olmayan tehlikelerle,
sınırları değiştirmek için kuvvet kullanmaktan çekinmeyen
Rusya'nın dahil olduğu çetin görevlerle karşı karşıya
bulunulduğunu' söyledi.

NATO'nun Rusya ile çatışma aramadığını belirten Jens
Stoltenberg, “Soğuk Savaş tarihe karışmıştır ve öyle de
kalmalıdır” dedi. Stoltenberg terörizme ve göçe yol açan
Ortadoğu'daki huzursuzlukların da tehlike kaynağı olduğunu ifade
etti.

Tehlikeli yaklaşma

Diğer yandan bir Rus fırkateyninin Akdeniz'de seyreden ‘USS San
Jacinto' kruvazörüne ‘gerekli olmadığı halde yaklaşıp anlamsız
manevralar' yaptığı açıklandı. Amerikan ordusundan yapılan
açıklamada ‘bu tür olayların ülkeler arasında haksız yere
gerginlik yaratabileceği, yanlış değerlendirmelere ve tehlikeli
kazalara yol açabileceği' belirtildi.

Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi NATO
ile Rusya arasında gerginliğe yol açmış ve Doğu Avrupa'daki
askeri mevcudiyetini arttıran NATO 2017 yılından itibaren
Polonya ve Baltık ülkelerinde biner mevcutlu tabur üslendirmeyi
kararlaştırmıştı. Kararın 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde yapılacak
NATO zirvesinde liderler tarafından onaylanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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