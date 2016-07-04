Stoltenberg'den Rusya uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltentenberg hafta sonundaki Kuzey

Atlantik İttifakı Zirve buluşmasıyla ilgili açıklamasında

Rusya'nın tehlike arz ettiği uyarısında bulundu. Stoltenberg

‘Bild am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte “Varşova'daki NATO

zirvesi güvenliğimiz açısından önemli bir döneme denk geliyor”

dedi. Genel Sekreter, ‘kestirilmesi mümkün olmayan tehlikelerle,

sınırları değiştirmek için kuvvet kullanmaktan çekinmeyen

Rusya'nın dahil olduğu çetin görevlerle karşı karşıya

bulunulduğunu' söyledi.

NATO'nun Rusya ile çatışma aramadığını belirten Jens

Stoltenberg, “Soğuk Savaş tarihe karışmıştır ve öyle de

kalmalıdır” dedi. Stoltenberg terörizme ve göçe yol açan

Ortadoğu'daki huzursuzlukların da tehlike kaynağı olduğunu ifade

etti.

Tehlikeli yaklaşma

Diğer yandan bir Rus fırkateyninin Akdeniz'de seyreden ‘USS San

Jacinto' kruvazörüne ‘gerekli olmadığı halde yaklaşıp anlamsız

manevralar' yaptığı açıklandı. Amerikan ordusundan yapılan

açıklamada ‘bu tür olayların ülkeler arasında haksız yere

gerginlik yaratabileceği, yanlış değerlendirmelere ve tehlikeli

kazalara yol açabileceği' belirtildi.

Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi NATO

ile Rusya arasında gerginliğe yol açmış ve Doğu Avrupa'daki

askeri mevcudiyetini arttıran NATO 2017 yılından itibaren

Polonya ve Baltık ülkelerinde biner mevcutlu tabur üslendirmeyi

kararlaştırmıştı. Kararın 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde yapılacak

NATO zirvesinde liderler tarafından onaylanması bekleniyor.