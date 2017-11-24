Stoltenberg: Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ittifakın arasının açılmasına neden olan "düşman hedefler" olayıyla ilgili bir açıklama yaparak bir daha benzerinin yaşanmayacağına dair güvence verdi.

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile Brüksel'de bir araya geldiği toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'ün "düşman hedefler" olarak gösterildiği Norveç'teki NATO tatbikatı konusunda "NATO'nun askeri yetkilileri neler yaşandığını soruşturuyorlar ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli prosedürleri inceliyorlar" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Genel Sekreter, "Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon ederek olaydan dolayı özür diledim. Ayrıca NATO'nun, Norveç'teki olayın sorumluları hakkında derhal harekete geçtiği konusunda kendisini bilgilendirdim" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'le de Kanada'nın Halifax kentinde görüştüğünü söyleyen Stoltenberg, her iki yetkiliye de bir daha benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ve Türkiye'nin kilit bir müttefik olduğunu hatırlattığını ekledi.

"Düşman hedefler"

Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin Tatbikatı'ndaki bir simülasyonda hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın "düşman hedefler" arasında gösterildiğinin ortaya çıkmasının Türkiye'nin tatbikatta görevli olan 40 askerini geri çekmiş, NATO Genel Sekreteri ve Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen Türkiye'den özür dilemişti.

Stoltenberg, söz konusu kişinin NATO çalışanı olmadığını ve Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memur olduğunu belirtmiş ve olayın ortaya çıkmasından hemen sonra bu personelin Stavanger kentindeki tatbikattan uzaklaştırıldığını ilan etmişti.

DW/ÇÖ,ÖA

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