Stoklardaki sahte balların 'devlet izniyle' satışı mahkemeye taşınıyor

THD acil toplandı: Akıl alır gibi değil

Yönetmeliğe tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, “Akıl alır gibi değil. Bir devlet kendi halkının sağlığını firmalar para kazansın diye hiçe sayabilir mi? Bu ürünler tüketiciye zarar vermiyorsa neden yasakladınız, zararlıysa neden yıl sonuna kadar tüketilmesine izin veriyorsunuz?” dedi.

Düzenleme nedeniyle THD merkez yönetimini acil toplantıya çağırdıklarını belirten Çakar, ilgili maddenin iptali için dava açacaklarını söyledi. Başkan Çakar, yürürlükteki bal tebliğine göre hiç kimsenin aromalı ya da katkı maddeli bal satamayacağına da dikkat çekerken, “Sahte balları üretenler cezalandırılacağı yerde ödüllendiriliyor. Demek ki bu firmalar devlet için çok hatırlı, vazgeçilemeyen firmalar” dedi.

"Danıştay kararına uyduk"

Düzenlemeyi savunan Tarım Bakanlığı yetkilileri, 2007 yılında halkın kandırılmasını önlemek için bal aromalı şurubu yasakladıklarını ancak firmaların dava açtığını, Danıştay'ın da, “Kavanozlarda ‘bal' yazmıyor, ‘bal şurubu yazıyor” kararı vererek Bakanlık aleyhine karar verdiğini bildirdiler. İsmi ne olursa olsun bal izlenimi veren tüm ürünlerin üretimini 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla yasakladıklarını belirten yetkililer, “Ancak Danıştay'ın bu kararı nedeniyle, bu tarihten önce üretilmiş bal aromalı şurupların satışına yıl sonuna kadar geçiş süreci tanımak zorunda kaldık. Bu ürünler kesinlikle sağlığa zararlı değil. Sağlığa zararlı ürüne geçit vermeyiz. Üzerinde petek, arı, çiçek gibi balı çağrıştıran resimler yoksa ve şurup olduğu açıkça yazıyorsa bu ürünlerin satışı yıl sonuna kadar serbest” dediler.

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