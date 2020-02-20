Stoklardaki sahte ballar 'devlet izniyle' yıl sonuna kadar halka satılabilecek

Halk sağlığını tehdit eden ve gerçeklerine göre aşırı ucuz olduğu için özellikle dar gelirli tüketicileri hedef alan bu ürünlerin üretimine yönelik bugüne kadar herhangi bir engel bulunmuyordu. Yeni yönetmeliğe göre, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla artık üretilemeyecek. Ancak yönetmeliğe “uyum zorunluluğu” başlığıyla eklenen geçici maddeyle, bugüne kadar üretilen sahte balların 31 Aralık 2020 tarihine kadar, yani bu yılın sonuna kadar piyasada satılmasına yasal izin verildi. Sahte bal üreticisi firmaları koruyan ve ellerindeki yüklü miktarlardaki sahte balları halka satarak nakit kaynak sağlamalarının önünü açan bu resmi iznin niçin verildiği anlaşılamadı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre tüketiciler, “Sahte ballar sağlığa zararlı değilse niçin üretimi yasaklandı. Sağlığa zararlı olduğu için üretimi yasaklandıysa tezgahlardaki sahte ballar niçin piyasadan toplanmayıp halkın tüketmesine izin verildi?” sorularına yanıt arıyor.