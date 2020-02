'Stokçular, şu an piyasayı elinde tutuyor'

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, \"Şu anda döviz düşüyor, neden fiyatlar düşmüyor? Stokçular ya da toplayanlar, şu anda piyasayı ellerinde tutuyor. Çiftçinin elinde şu an mal kalmadı\" dedi.

Çankırı Ziraat Odası Başkanlığı\'nın yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurdaki dalgalanmayı bahane ederek, fahiş fiyat uygulayanlara tepki gösteren Gamzeli, \"Yaşanan döviz krizi nedeniyle gübre konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat biz de hükümetle aynı düşüncesindeyiz. Dövizdeki artış yüzde 25- 30 ama bizim girdi fiyatlarımız yüzde 100 arttı. Bu fırsatçılar fazlasıyla insanlarımızı vurmaya başladı. Toptancı \'Yüzde 40 ile yüzde 10 arasında indirim yapacağız\' diyor. Öyle bir şey var mı? Kaç lira arttırdın da indirim yapıyorsun?\" diye konuştu.

\'NOHUT 18,5 TL NASIL OLUYOR\'

Nohut üretiminden yaşananlara örnek veren Gamzeli, \"Çiftçilerimiz nohutta üretim yaptı. Bugün elenmiş nohudu 2 TL 30 kuruş ile 2 TL 70 kuruş arasında ofisler alıyor. Tarım Kredi de 9,5 TL. Çiftçi dostu Tarım Kredi de bu fiyata satılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3,5 katı. Bir büyük markette ise 18,5 TL nohudun fiyatı. Üretici 2,3 ile 2,7 TL\'ye satıyor hem de elenmiş, sadece paketlenecek. Aradaki oran kaç kat artıyor? Peki bu aradaki alıcılar kim? Dövizi yansıtacak olsak bu fiyat en fazla 4 TL yapar, 18,5 TL nasıl oluyor? Piyasayla ciddi manada oynayanlar var\" dedi.

Çankırı\'da arpa ve buğday fiyatlarının 7 yıldır değişmediğini de aktaran Gamzeli, \"Nohudun Türkiye\'ye giriş fiyatı yani ithalatı 8 TL. Buğday ise 1,5 TL. Ama bizim çiftçimizin buğday satış fiyatı 1 TL ile 1,1 TL arasında. Şu anda gübre ve ilaçta astronomik rakamlar var. Tamam, bir sıkıntı yaşadık, dövizde artış oldu. Fakat bunu fırsatçılığa çevirdiler. Şu anda döviz düşüyor, neden fiyatlar düşmüyor? Stokçular ya da toplayanlar şu anda piyasayı ellerinde tutuyorlar. Çiftçinin elinde şu an mal kalmadı. Çünkü borcunu ödemek için bir an önce elinden çakırdı\" diye konuştu.

‘ÇİFTÇİ BORÇLARI YAPILANDIRILSIN’

Nejat Gamzeli, çiftçinin borçları olduğunu da belirterek, \"Çankırı\'da 4- 5 yıldır kuraklık yaşanıyor. Bu sene verimlerimiz iyi oldu. Çiftçi şimdi bu 4- 5 yıllık borcu bir anda ödeyemez. Bunun yapılandırılmasını istiyoruz. Yani bu borçların uzun bir süreye dökülüp çiftçimizin rahatlatılması lazım. Çünkü borç bekleye bekleye yükseldi. Bu borcun bir seneki ürünle ödenmesi çok zor. Onun için bu borçların mutlaka yapılandırılması ve çiftçimizin rahat bir nefes alması lazım\" dedi.



