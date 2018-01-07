Stockholm’de bir metro istasyonun patlama, bir kişi öldü (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Stockholm’de bir metro istasyonunda gerçekleşen patlama sonrasında hastaneye kaldırılılan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Aftonbladet Gazetesi’ndeki habere göre Vårby Gård metro istasyonunda gerçekleşen patlamada yaralanan 60 yaşında bir adam ve 45 yaşında bir hastaneye kaldırılmıştı. Yerden bir el bombası aldığı belirtilen adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Stockholm polis departmanından Sven-Erik Olsson yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Patlama, yaralı adam yerden bir cisim aldığında gerçekleşti” dedi.