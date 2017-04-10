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BBC Türkçe

Stockholm zanlısının oturma izni başvurusu reddedilmiş

İsveç polisi, cuma günü kamyonla gerçekleştirilen ve dört kişinin yaşamını yitirdiği saldırının zanlısının 2014 yılında yaptığı oturma izni başvurusunun geçen yıl reddedildiğini ve zanlının sınırdışı etmek üzere arandığını açıkladı.

10 Nisan 2017 09:41

Stockholm'de kalabalığın üzerine kamyon sürdüğünden şüphelenilen zanlının sınır dışı edilmek için arandığı ve aşırılıkçılara sempati duyduğu açıklandı.

İsveç emniyetinin yaptığı açıklamaya göre 39 yaşındaki Özbek vatandaşının 2014 yılında yaptığı oturma izni başvurusu geçen yıl Haziran ayında reddedildi.

Zanlı, sınır dışı edilmek üzere yetkililer tarafından aranıyordu.

Öte yandan ikinci bir kişi de saldırıyla ilişkisi olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.

İsveçli TT haber ajansına göre polis saldırının ardından 500'den fazla kişiden bilgi aldı.

Pazar günü Stockholm'de saldırının meydana geldiği noktada terörizme karşı "Lovefest" (Aşk Festivali) buluşması gerçekleşti.

On binlerce kişinin katıldığı anmada insanlar İsveç bayrakları, balonlar ve oyuncak ayılar taşıdı.

Stockholm Belediye Başkanı Karin Wanngard, toplanan kitleye hitap ederken "Terör kazanamayacak. Kentimize kimliğini veren nezaket ve açıklıktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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