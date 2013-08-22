Adını İsveç'in başkenti Stockholm'den alan ve rehinenin kendisini rehin alan kişiyle arasındaki duygusal bağı ifade eden Stockholm Sendromu 40 yaşında.

Stockholm Sendromu’na adını veren İsveç ’in başkenti Stockholm’de yaşanan rehine krizinin başkahramanı Jan-Erik Olsson, olayın 40’ıncı yılında yaşadıklarını AFP’ye anlattı.

Bugün 72 yaşında olan Olsson, 23 Ağustos 1973’te hapishaneden kaçtıktan sonra soygun için girdiği Stockholm’deki bankada rehin aldığı 4 banka çalışanının kendisini korumak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Korku, karmaşık duygulara dönüştü

“Polisin beni vurmaması için çok uğraştılar. Hatta tuvalete bile gitmediler. Polis onların tuvalette kalmasını istiyordu ama hepsi yanıma geri döndü” diyen Olsson, rehinelerin ilk başta çok korktuğunu, ama sonra bu korkunun karmaşık duygulara dönüştüğünü ifade etti. Olay sırasında telefonla basına konuşan rehinelerden Kristin Enmark’ın “Asıl korktuğum polis. Biz burada iyi vakit geçiriyoruz” demesi, ülkede şok etkisi yaramıştı.

8 ylı hapis açtı

İsveçli banka soyguncusu Jan-Erik Olsson, rehinelerin kendisi ile ilgili olumlu ifade vermesi üzerine 8 yıl hapis yatıp çıkmıştı. Olsson, şimdi Tayland’da suça karışmadan sakin bir hayat sürüyor.

Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle arasındaki duygusal bağı ifade ediyor.

23 Ağustos’ta başlayan rehine krizi, 28 Ağustos’ta bankanın içine zehirli gaz verilmesi üzerine teslim olunarak bitmişti.