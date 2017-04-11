Stockholm saldırısının faili suçunu itiraf etti

İsveç’in başkenti Stockholm’de Cuma günü düzenlenen ve dört kişinin ölümüne neden olan kamyonlu saldırının faili olarak gözaltına alınan ve bugün Stockholm’de mahkemeye çıkarılan Özbek uyruklu 39 yaşındaki Rahmet Akilov'un suçunu itiraf ettiği bildirildi. Akilov‘un avukatı Johan Eriksson müvekkilinin "terör suçunu işlediğini itiraf ettiğini" açıkladı.

Akilov çıkarıldığı mahkeme tarafından "terörizm ve cinayet" suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akilov hakkındaki iddianamenin 11 Mayıs'a kadar hazırlanması bekleniyor. Akilov'un mahkemede savunma avukatının Sünni bir avukatla değiştirilmesi talep ettiği, ancak bu talebin mahkeme heyeti tarafından reddedildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak pazar günü gözaltına alınan diğer şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verilmedi.

"İsveç'i terk etme ihtarına uymadı"

Stockholm’un işlek alışveriş caddelerinden birinde geçen cuma günü yayaların üzerine kamyon süren saldırgan 4 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın ardından kaçan Rahmet Akilov, güvenlik kameraları sayesinde saldırıdan birkaç saat sonra gözaltına alınmıştı.

İsveç polis yetkilileri, dört çocuk babası şüphelinin 2014 yılında İsveç’te ikamet izni için başvuruda bulunduğunu ve başvurunun 2016 yılında reddedildiğini açıkamıştı. Akilov‘un İsveç’i terk etmesi için ihtar aldığı, ancak Akilov'un bu ihtara uymayarak izini kaybettirdiği bildirilmişti.

Stockholm polisi, Akilov'un "IŞİD ve benzeri radikal gruplara sempati duyduğunun” tespit edildiğini de aktarmıştı.

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dpa/Reuters, BD/HS