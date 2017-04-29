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Dünya

Stockholm saldırısında yaralanan Yeşiller üyesi hayatını kaybetti

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

29 Nisan 2017 16:56

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonlu terör saldırısında ağır yaralanan Yeşiller ve Çevre Partisi üyesi öğretmen Maria Kide yaşamını yitirdi.

İsveç basını, Stockholm’de 4 kişinin ölümüne neden olan "kamyonlu terörist" Rakhmat Akilov’un, 2012’de Türkiye’ye geldiğini ve Türkiye’de radikalleştiğini iddia etmiş, Reuters haber ajansı da Özbek güvenlik makamlarına dayandırdığı haberinde, Akilov’un 2015’te Türkiye’den sınır dışı edildiği bilgisine yer vermişti.

Evrensel'de yer alan habere göre çevre ve insan hakları savunucusu Kide, Trollhettan ili belediye meclis üyesiydi. Kide ezilenlerin ve çocukların haklarını savunan bir politikacı ve insan hakları savunucusu olarak tanınıyordu. 

Kide'nin ölümünden sonra Yeşiller ve Çevre Partisi, ”Kide, ardında büyük bir boşluk bıraktı. Büyük bir kalbi ve medeni cesareti olan bir kadındı” açıklamasını yaptı. 

Stockholm’de gerçekleşen saldırıda Kid'in yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Ljungskile Şube Başkanı Lena Wahlberg, 41 yaşındaki İngiliz Chris Bevington, 31 yaşındaki Belçikalı Mailys Dereymaeker adlı bir kadın ve 11 yaşında bir kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

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