Stockholm saldırganından 'Sünni avukat' talebi

Stockholm’de gerçekleşen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Rakhmat Akilov kendisi için görevlendirilen avukatın değiştirilerek yerine "Sünni bir avukatın" görevlendirilmesini istedi.

Özbek vatandaşı olan Akilov’u savunmak üzere görevlendirilen tanınmış avukat Johan Eriksson mahkemeden "vekilinin talebi" üzerine affını istedi. Johan Eriksson mahkemeye başvurusunda, "Başvurumun gerekçesi vekilimin Sünni bir avukat tarafından savunulmasını istemesidir. Düşüncesi kendisini sadece Sünni bir avukatın savunabileceği yönündedir" dedi.

Mahkeme Akilov’un talebini "yeterli nedene dayanmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Diğer yandan Akilov bugün yerel saatle 10.00 da mahkeme karşısına çıkartılarak tutukluluğun devam edip etmeyeceğine karar verilecek.