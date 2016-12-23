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Spor

Stoch'a teklif yağıyor

Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen Miroslav Stoch'a Spor Toto Süper Lig'den dört takım talip oldu

23 Aralık 2016 12:29

Bursaspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'un Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a teklif yaptığı ortaya çıktı.

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

Skrtel'in transferinde önemli bir rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, takımda kalmayı başarmıştı ancak verilen şansı iyi kullanamadı.

Geçtiğimiz sezon Stoch'u kiralık olarak oynatan Bursaspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor’un da bu futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler henüz bu tekliflere yanıt vermedi.

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