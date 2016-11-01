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Spor

Stoch yerine Aatif listeye girecek

Dick Advocaat, UEFA listesine Aatif Chahechouhe'yu ekleyecek

01 Kasım 2016 15:22

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Aatif Chahechouhe'nun performansı sonrasında Avrupa Ligi'nde gruptan çıkılması halinde Miroslav Stoch'u kadronun dışında bırakmayı planlıyor.

Hollandalı teknik adam, 5-0'lık Karabükspor galibiyetinde ilk kez ilk 11'de forma giyen Aatif'ın gösterdiği 90 dakikalık performanstan memnun kaldı.

İstediklerini harfiyen uyguladığı için maç sonrası Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya teşekkür eden Advocaat, "Hücum anlamında bazı tercihleri düzelttiğin anda daha faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkılması halinde Aatif'in, Stoch'un yerine UEFA listesine eklenmesinin planlandığı öğrenildi.

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FenerbahçeDick AdvocaatAatif ChahechouheMiroslav Stoch

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