Stoch Fener'e, Fener hayata döndü: 3-0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Kadıköy'de İsviçre temsilcisi Grasshoppers'ı ağırladı. 21:00'de başlayan karşılaşmayı Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch'un golleriyle 3-0 kazandı. Son 3 yılda PAOK, Al Ain ve Bursaspor'a kiralanan Stoch, Fenerbahçe'ye döndüğü sezonda 2 gol atarak sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar aşamasına katılma yolunda büyük katkı sağladı.
Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schoergenhofer'in yönettiği maça Fenerbahçe, Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Ozan, Salih, Emenike,Fernandao, Aaatıf 11'iyle sahaya çıktı.
Maçtan kritik dakikalar
Dakika 4: Ceza alanına topla birlikte giren Salih Uçan yerde kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayıp topu rakibinin bacak arasından geçirdi. Pozisyonu takip eden Aatıf, ceza sahası içinden şutunu çekti. Kaleciden dönen topu tekrar tamamlayan Aatıf, topu ağlara gönderdi.
Dakika 9: Van der Wiel'in sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Fernandao, penaltı noktasının üzerinde sol ayağıyla vurdu. Top uzak kale direğine çarparak auta gitti.
Dakika 12: Grasshoppers atağından Cesar, sağ çizgide önüne aldığı topu arkadaşına göndermek istedi ancak top hızlı, taç atışı Fenerbahçe'nin.
Fenerbahçe'nin golü sonrası Grasshoppers daha temkinli bir futbol sergilemeye başladı.
Dakika 17: Basic ceza sahasına çalımlarla girererken şutunu çekti ancak Volkan Demirel zorlanmadan topu kontrol etti.
Dakika 26: Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde arka direktekiRoman Neustadter, boş durumda kafayı vuramayınca F.Bahçe 2. golü bulamadı.
Dakika 33: Hasan Ali'nin soldan kanattan ortasında müsait durumdaki Mehmet Topalkafayı vurdu ancak top dışarıya çıktı.
Fenerbahçe maçın ilk yarısının son bölümünde rakip üzerindeki baskıyı artırdı. Maçta tempo yükseldi...
Dakika 42: Sağda topla buluşan Emenike çalımlarla kale sahasına kadar girdi, vuruşunda kaleci Vasic'e çarpan top kornere gitti.
İlk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.
Dakika 52: Emenike'nin pasında Fernandao, ceza alanı içerisinde zor pozisyondaşutunu çekti Vasic topu kornere çeldi.
Dakika 60: Emenike ceza sahasında pasını Mehmet Topal'a verdi, Topal'ın vuruşu savunmadan sekti.
Dakika 72: Salih'in pasında Van Persie topu istediği gibi önüne alamadı, Stoch güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Dakika 90: Stoch skoru 3-0'a getirdi ve Fenerbahçe'ye gruplara kalma yolunda büyük avantaj sağladı.