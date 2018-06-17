T24 LogoT24 Logo
Gündem

STK'ların Suruç'a girişine izin verilmedi

Emniyet yetkilileri heyettekilerin can güvenliğini gerekçe gösterdi

17 Haziran 2018 14:18

Suruç'ta yaşanan olayların ardından inceleme yapmak için  ilçeye gitmek isteyen Diyarbakır Barosu, İHD ve diğer sivil toplum kurumlarının can güvenliği gerekçesiyle şehre girişlerine izin verilmedi.

Urfa’nın Suruç ilçesine gitmek istedi. Arife günü meydana gelen olayı yerinde incelemek isteyen heyet, Urfa Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak şehre girişlerine izin verilmeyeceği yönünde uyarıldı.

Heyettekilerin can güvenliğini gerekçe gösteren emniyete rağmen Diyarbakır otogarında bir araya gelen kurum temsilcilerine bir engel de burada Diyarbakır polisi tarafından çıkarıldı. Emniyet yetkilileri heyettekilerin can güvenliğini gerekçe göstererek Diyarbakır’dan çıkışlarına izin verilmeyeceğini iletti.

ETİKETLER

STKDiayarbakır BarosusuruçHDPİHDinceleme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24