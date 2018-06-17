STK'ların Suruç'a girişine izin verilmedi

Suruç'ta yaşanan olayların ardından inceleme yapmak için ilçeye gitmek isteyen Diyarbakır Barosu, İHD ve diğer sivil toplum kurumlarının can güvenliği gerekçesiyle şehre girişlerine izin verilmedi.

Urfa’nın Suruç ilçesine gitmek istedi. Arife günü meydana gelen olayı yerinde incelemek isteyen heyet, Urfa Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak şehre girişlerine izin verilmeyeceği yönünde uyarıldı.

Heyettekilerin can güvenliğini gerekçe gösteren emniyete rağmen Diyarbakır otogarında bir araya gelen kurum temsilcilerine bir engel de burada Diyarbakır polisi tarafından çıkarıldı. Emniyet yetkilileri heyettekilerin can güvenliğini gerekçe göstererek Diyarbakır’dan çıkışlarına izin verilmeyeceğini iletti.