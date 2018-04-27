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Spor

STK'lardan Trabzonspor'un bağış kampanyasına destek

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’un başlattığı bağış kampanyasına destek veren Trabzon’daki dört Sivil Toplum Örgütü, ortak basın toplantısı düzenleyerek, ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyası başlattı

27 Nisan 2018 19:23

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR’un başlattığı bağış kampanyasına destek veren Trabzon’daki dört Sivil Toplum Örgütü, ortak basın toplantısı düzenleyerek, ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyası başlattı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri İdris Çevik katıldı.
HACISALİHOĞLU: “TRABZONSPORUMUZA DESTEK ZAMANIDIR”
Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası adına yaptığı açıklamada, “Meslek örgütleri olarak bizler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin en büyük ortak değeri ve gururu olan Trabzonsporumuza bugün olduğu gibi geçmişte de her zaman sahip çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz. Gönlü derya olan milyonlara buradan sesleniyoruz; en zor dönemlerde olduğu gibi bugün de büyük küçük demeden herkesin katkısına ihtiyacı olan Trabzonsporumuza destek zamanıdır. Zor günler milyonların sevgisi, desteği ile aşılacaktır. Dört meslek örgütü olarak başlattığımız ‘İş Alemi TS61 Trabzonsporumuza Destek’ kampanyamıza tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Dünyanın dört bir köşesindeki gönlü derya olan Trabzonspor hayranlarını büyük küçük demeden destek kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Desteklerin çığ gibi büyüyerek büyük bir soluk olacağına inancımız tamdır. Gönlü derya olan insanlarımız var oldukça Trabzonsporumuz yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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