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Yaşam

STK'lardan teröre kınama

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sivil kanadını oluşturan STK'lar adına konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Aktütün karakoluna yapılan saldırıyı nefretle kınadıkların

06 Ekim 2008 03:00

Aktütün Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıya sivil toplum örgütleri de lanet yağdırdı. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sivil kanadı adına açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ülke bütünlüğümüzü ve istikrarımızı hedef alan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu eylemlere destek verip topraklarını saldırı üssü olarak kullandıran ülkenin siyasi ve ahlaki sorumluluğu büyüktür" dedi.

Bu arada Kamu-Sen de bir açıklama yaparak bugün tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki üyelerinin mesai saati başlangıcında saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı.

15 askerimizi şehit verdiğimiz saldırının ardından sivil toplum örgütleri de biraraya gelerek açıklama yaptı.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sivil kanadını oluşturan TOBB, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE KAMU-SEN'in başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, "üzüntümüz büyük" dedi.

Türk ulusunun bütün bu saldırılara rağmen yılmadan yoluna devam edeceğini söyleyen TOBB Başkanı, isim vermeden Irak yönetimini de eleştirdi.

Terör saldırısını kınayanlar arasında Türkiye Barolar Birliği de vardı. Birlikten yapılan açıklamada, "Herhangi bir suçlamada bulunmadan her kurum öz eleştirisini yaparak yeni baştan çözümler üretmek zorundadır" denildi.

Barolar Birliği'nin açıklamasında, "Türkiye Barolar Birliği, 70 bin avukatı ile şehitlerimizin manevi varlıkları önünde saygı ile eğilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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