-STK'LARDAN ÖZHASEKİ'YE DESTEK KAYSERİ (A.A) - 17.12.2010 - Kayseri'de Kent Konseyi'nin çağrısı ile bir araya gelen 125 sivil toplum kuruluşu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye destek açıklaması yaptı. Kent Konseyi Başkanı Hakan Mahiroğlu, Ticaret Odası Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye bürokratları ve şehrin tanınmış ve itibarlı şahsiyetlerini zan altında bırakacak dayanağı olmayan açıklamalarda bulunduğunu iddia etti. Yaptığı başarılı hizmetleriyle herkesin takdirini kazanmış, Kayseri'yi örnek şehir haline getirmiş Özhaseki ve ekibini suçlamanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini dile getiren Mahiroğlu, şunları kaydetti: ''Kendi ikballerini düşünenler, yalan açıklamalarıyla asıl zararı şehrimize verdiklerini unutmamalıdırlar. İddia edilen suçla ilgili her türlü belgenin, eksiksiz ve tam olarak belediyenin internet sitesinde yayınlanmış olması hem olaydaki mağduriyetin, masumiyetin, haklılığın hem de öz güvenin ifadesidir. 17 yıldır belediye başkanlığı yapan, oy rekorları kırarak seçilen başkanımız, asla hak etmediği bir çamurun içine çekilmek istenmiştir. Başarılarıyla, şehircilik, ticaret, sanayi hamlesiyle hayırseverliği ile gündeme gelen şehrimizi bu kadar ucuzlatmak kimsenin haddi değildir. Özellikle, valilik, belediye ve adliye şeytan üçgeni gibi çok çirkin bir yakıştırma ile namuslu kamu görevlilerini zan altında bırakmak milletvekiline hiç yakışmamıştır.'' Yargı tarafından sonuçlandırılmış ve Yargıtay tarafından onanmış ve yıllar önce kapanmış bir dava dosyasında yanlış aramanın yargıya gölge düşürmek anlamına geldiğini ifade eden Mahiroğlu, sivil toplum kuruluşları olarak Özhaseki ve ekibine tam destek olduklarını sözlerine ekledi. Mahiroğlu, açıklamasının ardından destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerini isimlerini okudu. Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, iş adamları dernekleri ve çok sayıda oda ve derneğin bulunduğu 125 sivil toplum kuruluşunun Kent Konseyi'nin çağrısına destek verdiği bildirildi. Bazı yerel televizyon kanallarından da canlı yayınlanan basın açıklaması sırasında onlarca sivil toplum örgütü temsilcisi de Ticaret Odası Konferans Salonu'nda hazır bulundu.