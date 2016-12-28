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Eğitim

STK'lardan Bakan Avcı'ya: İmam hatipler halk hareketi değil, iktidarın biat eden insan yetiştirme projesidir

"Mevcut imam hatiplerin normal okullara dönüştürülmesi gerekiyor"

28 Aralık 2016 12:17

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın, imam hatip okulları için "Bir halk hareketidir" demesi tepki çekti. Eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütleri "İHL’lerin halk hareketi değil, iktidarın kendine biat eden insanlar yetiştirme projesi ve bir dayatma olduğu" görüşünü savundu.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın, imam hatip okulları için, "bir halk hareketidir" ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Daha çok imam hatip açacağız" ifadelerine sendikalar ve STK’lar tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Asıl olan imam hatip okullarının eğitim kalitesinin yükseltilmesidir. Ancak sınavlarda son sıralarda olan bu liselerin, eğitim kalitesi yerlerde. Bunlar oy deposu olsun istiyorlar. Halk hareketi değil bu yaptıkları halka zulümdür" dedi. 

İmam hatiplerin "halk hareketi değil AKP’nin dayattığı bir eğitim sistemi" olduğunu vurgulayan Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, "Türk Milli Eğitimi’nin amacından saparak iktidarın biat eden insan yetiştirme projesidir. İmam hatiplerde, okul başına düşen öğrenci son derece düşüktür. Türkiye’de bırakın yeni imam hatibi, mevcut imam hatiplerin normal okullara dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.

Halkevleri Başkanı Oya Ersoy ise bakanların açıklamalarına ilişkin olarak "Bu sözler, halkın laik bir eğitim hareketini başlatması gerekliliğini ortaya koydu. Laik esaslarla kurulu bir eğitim sisteminden geçen nesillere ihtiyacımız var” dedi.

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Kültür ve Turizm BakanıNabi Avcıimam hatip okuluDışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluSTKEğitim SenKamuran Karaca

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