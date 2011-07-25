-STK'LAR RAMAZAN AYINA HAZIR ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - ''11 ayın sultanı'' Ramazan'a sayılı günler kala, yaptıkları yardımlarla toplumda dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan sivil toplum kuruluşları (STK) da hazırlıklarını tamamladı. Yardımların zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi, bağışçıların bağışlarını en kolay şekilde yapma imkanı sağlamak üzere düzenlenen projeler bu yıl da binlerce gönülü fethedecek. Yardımeli, Deniz Feneri, Kimse Yok Mu dernekleri ile İHH ve YOYAV'dan alınan bilgilere göre, yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesini üstlenen yardım kuruluşları Ramazan hazırlıkları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında binlerce insana ulaşmayı hedefliyor. -''YARDIM ELLERİNİZİ'' BEKLEYENLER VAR- Yardımeli Derneği, yurt içinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, İzmit, Adıyaman, Konya, Malatya, Samsun, Yalova, Düzce'de, yurt dışında ise Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Filistin, Gazze, Filistin Mülteci Kampları (Suriye, Lübnan, Ürdün), Pakistan-Keşmir, Etiyopya ve Sudan'ı da içine alan yardımlarla 15 bin aileyi sevindirmeyi öngörüyor. Ramazan ayında bereketin ve paylaşmanın sembolü olarak hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerinin evine teslim edilirken, bu vesileyle daha başka ihtiyaçlarının da tespiti yapılacak. Kumanya paketlerinin yanı sıra dernek tarafından 3 yıldır kullanılan, ''Yardımeli Hediye Kart'' uygulamasıyla da bağışçı koli taşıma, depolama ve paketleme sıkıntısından, ihtiyaç sahibi de, gelen yardımları dilediği yerden alabilecek. Yardımeli Derneği Genel Müdürü Erdoğan Karacakaya, farklı bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelerle, bağışçıları buluşturmak adına iftar programları düzenleyeceklerini bildirdi. İftar programlarında, gelen ihtiyaç sahiplerine, kumanya kartı, kıyafet, engelli arabası dağıtımı da yapacaklarını belirten Karacakaya, ''Özellikle evinden çıkamayan, yardıma ve bakıma ihtiyaç duyan kimselere, hazırlanan iftariyelikler verilecek ve onlarla gerekirse evlerinde birlikte iftarlar yapılacak. Ayrıca fitre ve zekatlar da nakit olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Yetim ve öksüz çocukları sevindirmek amacıyla bağışçılarımızın yaptığı yardımlar nakit olarak kendilerine teslim edilecek'' dedi. ''2011 Ramazan Kampanyası''na katılmak isteyenlerin kumanya paketleri için 60 lira, kumanya kart bağışı için 60 lira, 1 kişilik iftar için günlük 5 lira ödeyerek destek verebileceklerini ifade eden Karacakaya, bir ailenin 1 günlük iftar bedelinin 25 lira olduğunu, bunun yanı sıra bayram harçlığı uygulamasına katılmak isteyenlerin ise 50 lira bağışta bulunabileceğini söyledi. -DENİZ FENERİ- Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Musa Balkan da, hayırseverlerin derneğe yapacağı toplu gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, ''Yıllardır her Ramazan 'Gelemeyene Gidiyoruz' sıcak yemek projesini uyguluyoruz. Bu sıcacık projeyle Ramazan ayında her gün iftar vaktinde 75 bin öğün yemeği, Ankara ve İstanbul'da gönüllülerimiz aracılığıyla, yemek pişiremeyecek kadar hasta, engelli ve yaşlımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Ankara'da ayrıca aşevimize gelen ihtiyaç sahiplerine de yemek ikram ediyoruz. Hayırseverler 5 kişilik bir aileye 25 lira karşılığında sıcak yemek ikram edebilir'' dedi. Dernek, hazırladığı Ramazan kolilerinin yanı sıra çikolata, bisküvi, kraker, süt, oyuncak ve kitap bulunan ''Çocuk Kolileri''ni de 10 lira karşılığında çocuklara ulaştıracak. Bağışçıların ''Gülen Yüzler Projesi'' ile 60 lira karşılığında bir çocuğun bayram hayalini de gerçekleştirebileceğini ifade eden Balkan, 10 bin kişinin de bu Ramazan da ayakkabıdan eteğe, pantolondan iç çamaşırına bir çok bayramlık hediyeye kavuşacağını söyledi. Balkan, ''Bir Kumanya da Sen Bağışla Projesi'' sayesinde 25 ve 50 liralık gıda kolileriyle yüzlerin güldürülebileceğini ifade ederek, ''Hedefimiz tüm yıl iletilecek 20 bin kumanya toplamak. Ramazan'da da 3 bin kişiye Ramazan kumanyası ulaştırmayı hedefliyoruz. Dışarıda yapacağınız bir iftar bedeliyle bir aileye 30 gün boyunca iftar ve sahur sofrası kurabilirsiniz. Bir aileye gıda kolisi bağışlayın, sizin bir iftarınız onların 30 iftarı olsun'' diye konuştu. -YOYAV'LA BİN AİLE İFTAR YAPACAK- Yoksullarla Yardım ve Dayanışma Vakfı (YOYAV) da, Ramazan'da bin aileye 100'er liralık gıda paketleri götürecek. Ankaralı Hayırsever Melek İpek'in de aralarında bulunduğu ''İyilik Melekleri'' nakit yardımlarla, yetişkinlerin ve çocukların dahil olduğu bayramlık giysi bağışlarıyla ramazanda yüzleri güldürmeye devam edecek. Vakfın Kilis Şubesi'nin çalışmaları çerçevesinde de birçok ihtiyaç sahibine destek olunurken, Ankara'da düzenlenecek iftar yemekleriyle ise ailelerinden kilometrelerce uzakta Ramazan'ı yaşayan yüzlerce öğrenciye aile sıcaklığıyla şefkat eli uzatılacak. -İHH'DA RAMAZAN SEFERBERLİĞİ- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da, Ramazan ayı içerisinde, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Liberya, Kamerun, Kenya, Somali, Malavi, Tanzanya, Uganda, Moritanya, Ruanda, Madagaskar, Sudan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Patani, Filipinler, Moro, Sri Lanka, Nepal, Jammu Keşmir, Azat Keşmir, Endonezya, Açe, Vietnam, Myanmar (Burma), Filistin, Suriye, Lübnan, Irak, Yemen, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Azerbaycan, Gürcistan, Ahıska, Kırım, Abhazya, Dağıstan, İnguşetya, Çeçenistan, Kabardey Balkar, Karaçay Çerkesk, Osetya, Adıgey, Tacikistan, Tataristan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Afganistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Karadağ, Küba, Haiti, Ekvador ve Peru'ya kadar ihtiyaç sahiplerinin, afetzedelerin ve savaş mağdurlarının yardımına koşacak. Vakıf aracılığıyla yardımda bulunmak isteyenler 60 liraya kumanya paketi alabilecek, gezici aşevinde iftar vermek isteyenler ise 1 kişi için 5 lira verecek. -KİMSE YOK MU DERNEĞİ'NDEN KURAK TOPRAKLARA RAMAZAN ESİNTİSİ- Kimse Yok Mu Derneği de, Türkiye'de ve 55 ülkede Ramazan rüzgarını estirecek. Gönüllülerin desteğiyle hazırlanan 40 bin adet gıda kolisi, Türkiye'nin 81 ilinde, özellikle Afrika'da kuraklık nedeniyle yerlerini terk etmiş ve içinde Dadaab Kampı'na sığınan 400 bin Somalili mültecinin de bulunduğu 55 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken pek çok bölgede iftar çadırları kurulacak. Somali, Uganda, Kenya, Etiyopya gibi ciddi kuraklık yaşayan ve buna bağlı olarak açlık sıkıntısı baş gösteren ülkelere ağırlık vererek, buralara daha fazla yardım gönderecek. Bu 55 ülkenin arasında Filistin, Japonya, Kamerun, Peru, Taylan, Togo, Haiti, Burkina Faso, Şili ve Yemen gibi ülkeler de bulunuyor. Hayırseverler, tüm iletişim operatörlerinden 12 kez ''Kumanya'' yazıp 5777'ye göndererek bir kumanya bağışı, bir kez ''İftar'' yazıp göndererek de bir iftar bağışı yapabilecek. İçerisinde 2 litre ay çiçek yağı, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 2 kilogram bulgur, 1 kilogram kuru fasulye, 1 kilogram, nohut, 3 paket makarna, 1 kilogram salça, 2 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 paket hurma, 2 kilogram un, 1 kilogram zeytin, 380 gram reçel ve 450 gram krem çikolata olan kumanyaların bedeli Türkiye için 60 lira, yurt dışı için de 35 dolar olarak belirlendi. Aynı zamanda Ramazan ayının sona ermesiyle, bayramda da Kimse Yok Mu gönüllüleri evlere bayram ziyaretlerinde bulunarak, şekerler, çikolatalar ve okula giden çocuklara okul kıyafetleri, kırtasiye malzemesi gibi hediye paketleri hediye edecek.