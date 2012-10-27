STK'lardan Kılıçdaroğlu'na: Açlık grevleri durdurulsun, Oslo süreci başlasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinde kentteki sivil toplum kuruluşları (STK) ile de biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, STK temsilcilerinin açlık grevlerinin durdulması ve Oslo sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik taleplerini dinledi. "Açlık grevleri siyasi talepler içeriyor, ana muhalefet çözüm üretmeli" yönündeki talep üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Açlık grevlerinin sona ermesi için, ileriki günlerde büyük çaba harcayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ile birlikte dünkü Diyarbakır temasları kapsamında Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Raci Bilici’nin de aralarında bulunduğu bir grup STK temsicsi ile görüştü. Milliyet gazetesinde geçen habere göre, Diyarbakır Barosu’nda yaklaşık bir saat süren görüşmede, STK’lar, Kılıçdaroğlu’na, “akan kanın durması, açlık grevlerinin durdurulması, Kürt sorunun çözümü için Oslo sürecinin yeniden başlatılması”na yönelik taleplerini iletti.

'Oslo süreci bittikten sonra yüzlerce insan öldü'



STK temsicilerinin, Kılıçdaroğlu’na, Oslo süreci sona erdikten sonra, bölgedeki kayıpların arttığına ilişkin bir ön rapor sundu. Raporda, “her iki taraftan yüzlerce insanın, Oslo müzakereleri sona erdikten sonra yaşamını yitirdiği“ vurgulandı. STK temliscilerinin, “Kürt sorunun çözümüne yönelik önerdiğiniz akil adamlar komisyonu fikri çok önemli, bu komisyonun üyeleri sorunun çözümü için herkesle görüşebilmeli, bu nedenle Oslo sürecinin yeniden başlatılabilmesi diyalog ve uzlaşı arayışlarını güçlendirecektir” dedikleri, Kılıçdaroğlu’nun ise bu konuya ilişkin bir yorum yapmaktan kaçındığı öğrenildi.