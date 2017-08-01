STK'lar İtalyan hükümetinin rehberine karşı

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri Gabriele Eminente, Roma'da İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İtalyan hükümetinin hazırladığı davranış kodeksini öngören rehberi imzalamadıklarını açıkladı.

Rehberi imzalamayan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında Jugend Rettet adlı bir Alman organizasyonu da var. Jugend Rettet kuruluşunun temsilcisi Titus Molkenbur, "Prensiplerimiz gereği rehberi imzalayamadık. Ancak kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının davranış kuralları rehberinde en çok eleştirdikleri nokta silahlı polislerin sığınmacıların kurtarıldığı botlara binmesinin planlanması. Kuruluşlar böylece küçük botlardan büyüklere yapılacak transferin zorlaşacağına dikkat çekiyor.

Eleştirilen bir başka nokta ise İtalyan hükümetinin sığınmacıların bir gemiden diğerine nakledilmesini istememesi. SOS Mediterranee adlı kuruluş yaptığı açıklamada, rehberde belirli yerlerin değiştirilmesi halinde imzalayabileceğini belirtti.

İtalya İçişleri Bakanlığı şu ana dek Save the Children, MOAS ve Proactiva Open Arms'ın davranış kuralları rehberini imzaladığını duyurdu. Deutsche Sea ve Sea Watch gibi kuruluşların ise toplantıya katılmadığı belirtildi.

Rehberi İtalyan hükümeti hazırladı

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de sığınmacıların kurtarılması çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla böyle bir rehber hazırladığını belirtmişti. Akdeniz'deki sığınmacıların kurtarılmasında İtalyan Sahil Güvenliği, AB misyonundan gemilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da görev yapıyor. Bu kuruluşlardan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü büyük bir gemi ile kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı, davranış kuralları rehberini imzalamayan kuruluşların kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını açıklamıştı. Ancak bu konuda nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusu belirsiz.

Sivil toplum kuruluşları geçen haftadan bu yana Roma'da hükümetten temsilcilerle davranış kuralları rehberi hakkında görüşmeler yürütüyor. İtalyan hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına, davranış kuralları rehberini imzalamaları için tanıdığı süre dün sona erdi.

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dpa/AFP/ HT/HS