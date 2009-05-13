STK'lar ekonomi için lider turuna çıktı

Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşları, ortak olarak hazırladıkları iç talebi canlandırmaya yönelik sosyal bir çalışma programı için Başbakan ve iki muhalefet partisinin genel başkanlarını ziyaret ederek destek istediler.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, iç talebi canlandırmaya yönelik sosyal bir çalışma programı için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan ziyareti öncesinde havaalanında, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de parti genel merkezlerindeki makamlarında görüştüler.



STK liderleri, Başbakan ve muhalefet partileri genel başkanları ile yaptıkları görüşmelerde, söz konusu çalışma çerçevesinde Türkiye'nin küresel ekonomik krizden daha az etkilenmesini sağlayacak bütün girişimlere katkı yapılması konusunda mutabakata vardılar.



Ekonomik krizin, ülke ekonomisi ve sosyal çevreleri üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik çalışmanın, TOBB, Türk-İş, Hak-İş, TESK, TİSK ve Kamu-Sen tarafından yürütüleceği belirtildi.



Açıklamada, iç tüketimi artırmaya yönelik bu çalışmanın detaylarının, söz konusu STK liderlerinin katılacağı bir basın toplantısıyla önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

