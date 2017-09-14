STK'lar Donanma davasını izlemeye geldi (4)

KAYNAK: ETKİN PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANMAK İSTİYORUM

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında açılan davada tutuklu sanık Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire eski Başkanı Tuğamiral Gürel Kaynak etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek örgüt hakkında itirafda bulundu.

Emniyette verdiği ifadelerde de itiraflarda bulunduğu öğrenilen Gürel Kaynak, mahkemede de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyleyerek bildiklerini paylaştı. Darbe girişiminde istenmeyen kişi olduğunu söyleyen Kaynak, \"Darbenin ülkemize verdiği zararlardan dolayı üzgünüm. Darbeye katılmadım, darbe girişiminde istenmeyen kişiyim. Darbeci olsam, haberim olurdu. Muhafazakar değilim ama Allah\'a hesap vereceğime inanıyorum. Eskiden askeriyelerde Cuma namazı bile kılınmazdı, dindar oldukları için bunlara yakınlık duydum. Bunların gerçek yüzleri 17-25 Aralık\'ta ortaya konuldu. Darbe girişimini 15 Temmuz gecesi öğrendim. Darbeye fiilen katılma konusunda kimseden emir almadım\" dedi.

\'BEN TATİLDEYKEN DARBE TOPLANTILARI YAPILIYORDU\'

Yurtta Sulh Konseyi ile alakası olmadığını söyleyen Kaynak, \"4 Temmuz\'da yıllık izinde ailemle birlikte tatildeydim. O dönemlerde Ankara ve İstanbul\'da darbe toplantıları yapılıyordu. 15 Temmuz\'da İstanbul’dan geldik, kayınvalidemin evindeydik. Darbeye karışmış olsaydım, darbe sonrasındaki süreçte görevimin başında olurdum, kayınvalidemin evinde değil. Darbe olduğunu Cumhurbaşkanın televizyondaki açıklamasından sonra anladım. Benim aradığım kişiler, ne olduğunu sormak amacıyla aradığım kişlerdi. 20 Temmuz\'da izinden dönerek görevimin başına gittim. Suçlu duruma düşmemek için ilk amirimi aradım. O da FETÖ\'cüymüş. Bilsem aramazdım\" diye konuştu.

\'KOD ADINI GÜVENDE OLMAK İÇİN VERDİLER\'

Örgüt içerisinde kendisine \'Nurettin\' kod adının verildiğini belirten Kaynak, \"Kod isimleri daha güvende olmak ve ileride soruşturma açılırsa meslekten atılmamak için olduğunu söylediler. Cemaatle ilk temasım 1990 yılında teğmen olarak göreve başladığım zaman Ankara’dan Gölcük’e otobüsle geldiğim esnada yanımda oturan ve ismini Kasım kod adlı dershanede öğretmenlik yapan bir şahısla tanışmamla oldu. Bu şahsın davranışları ve konuşmaları hoşuma gittiği, yolculuk süresinde kendisiyle yapmış olduğum sohbet ve konuşmadan etkilendiğim ve kendisi ile kaynaştım için ilerleyen zamanlarda İstanbul Kozyatağı’nda sobbetlere katıldım. 1991 yılında bu şahıs bana gizliliğe riayet etmem gerektiğini söyleyerek \'Nurettin\' kod ismini verdi. Kendisi Gölcük Donanma’dan başka subaylarla da görüştüğünü söyledi ama hiçbirinin ismini vermedi\" dedi.

\'BYLOCK VE EAGLE KULLANDIM\'

Örgütün kriptolu haberleşme ağlarını kullandığını kabul eden Kaynak, şunları söyledi:

\"2014\'ün Ağustos ayında Ankara’ya tayinim çıktı ve Genelkurmay Konsept Teşkilat Harbe Hazırlık Daire Bakanı oldum. Daha önce İzmir’de tanıştığım ve sonradan Anafartalar Kolejinde Müdürlük yapan Halil Temel olarak tanıdığı Arif kod isimli şahıs ile görüşmeye başladım. 2016 haziranına kadar kendisi ile önce Bylock’tan ve yüz yüze görüştük. Bu süreçte Naci kod isimli şahısla da görüştüm. 2014’ün sonları 2015’in başlarında Arif kod adlı Halil Temel bana bir tablet getirdi. Artık Bylock kullanmayacaklarını ve getirdiği tablette yüklü olan programdan iletişim sağlayacaklarını söyledi. Bunun üzerine telefonuna yüklü olan Bylock programını telefonu fabrika ayarlarına getirerek sildim. Tabletteki bu programın Wiber görünümünde, ama Eagle isimli programmış. Bundan sonra iletişimlerini bu tablette yüklü program üzerinden yapmaya başladık. Bununla da yazışma ve e-posta yapabildiklerini, belli bir zaman sonra programdaki mesaj ve e- postaların kendiliğinden siliniyordu. Bu tabletin kendi data hattı vardı. Hattın kime ait olduğunu bilmiyorum, kullancı adı ve şifre ile giriş yapıyordum.\"

\'TABLETİ KORKUP, ATTIM\'

Tableti 15 Temmuz gecesi de dahil olmak üzere kullandığını belirten Kaynak,\" Tabletten Arif kod adlı kişiye darbe girişiminin FETÖ mensupları tarafından yapıldığının belli olmasından sonra saat 01.30 sıralarında \"Abi neler oluyor böyle\" şeklinde mesaj yazdım. O da, \"Ben de bilmiyorum, sadece izliyorum, dua edelim\" şeklinde bir mesaj yazdı. Tableti daha sonra beni hem darbeci, hem de FETÖ\'cü diye suçlayabilecekleri korkusuyla 20 Temmuz 2016 tarihinde Ankara otobanında karayolunda aracımla seyir halinde iken yola fırlattım ve parçalandı\" dedi.