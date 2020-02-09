STK'lar ve aydınlardan çağrı: Selçuk Mızraklı görevine iade edilmeli

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yarın (10 Şubat) görülecek duruşması öncesinde ortak bildiri hazırlayan Düşünce Suçuna Karşı Girişimi "Selçuk Mızraklı’nın tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır." diyerek Mızraklı’nın serbest bırakılması ve göreve iade edilmesi istedi.

Duruşma öncesi Mızraklı’ya STK’lardan, yazar, gazeteci ve akademisyenlerden destek geldi. Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile Diyarbakır’daki Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnisiyatifi, TMMOB, KESK ve DİSK gibi sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yarın görülecek duruşmaya dikkat çekerek, Mızraklı’nın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Kayyımlara ve tutuklamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

70 aydın, yazar, gazeteci ve akademisyenin altına imza attığı basın metnini Prof. Dr. Baskın Oran okudu. Seçme ve seçilme hakkını hedef aldığı ifade eden Oran, şunları kaydetti: “’Atama’, ‘görevden alma’, ‘kayyım’ gibi hukuksal kavramların arkasına saklanılarak gerçekleştirilen bu hukuk dışı siyasal tasfiye operasyonu, her şeyden önce seçme ve seçilme hakkını hedef alan, Anayasal suç niteliği taşıyan siyasal bir darbe türüdür.



Her iki seçim döneminde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncelikle hedef alınmış, önceki Başkan Gülten Kışanak tutuklanarak yerine kayyım atanmıştır. Darbeyle gelen kayyımı 31 Mart’ta seçimle gönderen Başkan Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da tutuklanarak yerine yine iktidarın idari-siyasi bir memurunun atanması darbede ısrarı gösteren Anayasal suçlardır."

"Farkındayız ve susmayacağız"

Oran, devam etti: “Biçimsel demokrasinin en temel ilkelerinin dahi açıktan ve bu kadar açık biçimde çiğnenmesi; bizzat iktidar tarafından tabulaştırılmış seçim sandıklardan çıkan istenmedik sonuçların işine gelmediği zaman çöpe atılması; sokaklarda, meydanlarda savunulamayan demokrasinin seçim sandıklarında korunamayacağını göstermektedir. Farkındayız ve susmayacağız. Seçilenler görevlerine iade edilinceye kadar kayyımlara ve tutuklamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Metne imza atan isimler

Basın metnine imza atan isimler şöyle: Abdullah Demirbaş, Adil Okay, Ahmet Dindar, Akın Birdal, Attila Tuygan, Aydın Engin, Aynur Özuğurlu, Ayşe Erzan, Ayşe Hür, Ayşe Öncü, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Bahadır Altan, Baskın Oran, Cengiz Arin, Doğan Özgüden, Emine Uşaklıgil, Ercan Kanar, Erdoğan Aydın, Esra Koç, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Fatma Gök, Ferhat Tunç, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Gönül Dinçer, Güven Bakırezer, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Harun Acar, Hüsnü Öndül, İnci Tuğsavul, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, Kadir Cangızbay, Kazım Bayraktar, Kuvvet Lordoğlu, Levent Tüzel, Mehveş Evin, Mebuse Tekay, Meryem Koray, Mustafa Peköz, Nazar Büyüm, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nevzat Onaran, Nilay Etiler, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özlem Özkan, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Rıza Türmen, Sait Çetinoğlu, Selçuk Erez, Semra Somersan, Şanar Yurdatapan, Tuna Altınel, Viktorya Çiprut, Ümit Biçer, Yasemin Bektaş, Yücel Demirer, Veli Deniz, Zehra Arat.