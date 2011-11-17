-Sting'in kızından Ankara'da mini konser ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Forum Ankara Outlet Alışveriş Merkezinde, dünya modasına yön veren ünlü markaların bir araya geldiği ''Moda Sokağı'' açıldı. Sokağın açılışına, ünlü sanatçı Sting'in müzisyen kızı Coco Sumner da katıldı. Sumner, ''Moda sokağı''nda mini bir koner verdi. DJ Salih Saka'nın performans sergilediği açılışta, davetlilerin fotoğrafları sokakta kurulan panoya asıldı. Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin, çekilen fotoğraflar arasında seçtiği en şık davetliye Forum Ankara'nın limuzinle özel bir gün yaşatacağı bildirildi. Alışveriş merkezinin moda sokağı bölümünde, ''Armani Jeans, Versace Jeans, Ferre, Roberto Cavalli, Beymen, Diesel, Dior, Dolce&Gabbana, Ermenegildo Zegna, Etro, Giorgio Armani, Kenzo, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, Ferre, Gant'' gibi lüks segmentteki tanınmış markaların outlet fiyatlarıyla satıldığı mağazalar yer alıyor. Moda sokağında ayrıca vale hizmetinin yanı sıra Türkiye'de ilk defa limuzin hizmeti de sunuluyor.