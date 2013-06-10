Sting'den 'Son Gemi' müzikali ve albümü

Tamamı yepyeni şarkılardan oluşacak albüm, Sting’in Broadway’de aynı isimle gösterime girecek müzikal için bestelediği eserleri içeriyor. İngiltere’de, ünlü sanatçının doğduğu ve gençliğinde yaşadığı Wallsend bölgesinde geçen müzikalin 2014’te Broadway’de sergilenmesi planlanıyor. Albüm, tüm müzikal parçalarının yanı sıra Sting’in müzikal için bestelediği ama eklemediği parçalardan da oluşacak. 61 yaşındaki sanatçının ‘Skyfall’,‘The Aviator’ gibi filmlerin yazarlarından John Logan ve Brian Yorkey ile beraber yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı ve Joe Mantello’nun yönetmenliğini üstlendiği ‘The Last Ship’ müzikali, Newcastle’da 1980’lerde gemi sanayinin çöküş döneminde geçiyor. Albüm, müzikalin ruhunu yansıtabilmek adına farklı müzik tarzlarından oluşan şarkılar içeriyor.