Sting'den, 'savaşın çocukları'na 1,5 milyon futbol topu!

Şarkıcı Sting ve kurucu sponsor Chevrolet, savaş bölgeleri, rehine kampları, yoksul ve Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği sıcak bölgelere 3 yıl içerisinde 1.5 milyon 'patlamayan' futbol topu gönderecek.

Mucit Tim Jahnigen’in televizyonda izlediği bir belgeselde; Darfur’da çöpleri iple bağlayarak yaptıkları bir topla futbol oynayan çocukların görüntülerinden etkilenmesiyle ortaya çıkan "One World Futbal Project"in, Sting’in ve Chevrolet’nin destek vermesiyle büyüdüğü belirtildi.



İlk Ruanda’da çocuk askerlere



Tim Jahnigen’in gerçek futbol topu büyüklüğü ve ağırlığında, “Pop Foam” maddesinden icat ettiği patlamayan ve kendi kendine şişebilen top ilk olarak Ruanda’da çocuk askerlere gönderildi.

Her tür ortama dayanıklı olan, 'One World Futbol' topu yüzlerce sıradan topun dayanabildiğinden daha uzun süre dayanmakla birlikte, defalarca delinse dahi havası inmiyor.

"One World Futbol" topunun, her tür sahada tahmini 30 yıl kullanılabildiği belirtildi.

www.oneworldfutbol.com adresinden 39.50 Dolar’a satılan her top için One World Futbol Organizasyonu, bir topu da muhtaç bölgelere yola çıkarıyor.

Kurucu sponsor Chevrolet ise, 3 yıl içerisinde bu bölgelere 1.5 milyon futbol topunu göndermeyi amaçladıklarını ifade etti.