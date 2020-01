Sting ve Jennifer Lopez İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Sting ile ABD'li şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez, kasım ayında konser için İstanbul'a gelecek.

İstanbul'da en son 2006 yılında konser veren Sting'in, Kuzey Amerika, Avrupa, İngiltere ve Güney Afrika'da olağanüstü beğeni toplayan 2011-2012 "Back to Bass" turnesinin yeni ayağı, 7 Kasım'da Fransa'nın Strasbourg kentinde başlayacak.

İstanbul'da 26 Kasım'da Ataköy Atletizm Arena'da sevenleriyle buluşuacak olan Sting'e turne sırasında, uzun zamandır birlikte çalıştığı gitarda Dominic Miller, davulda Vinnie Colaiuta, klavyede David Sancious, elektronik kemanda Peter Tickell ve vokalde Jo Lawry'den oluşan grup eşlik edecek.



Jennifer Lopez 3 konser verecek



"Dance Again" turnesi kapsamında mayıs ayından itibaren Güney Amerika, Kuzey Amerika ve bu ayda Avrupa şehirlerinde konser veren Jennifer Lopez, İstanbul'a da gelecek.

Turne kapsamında İstanbul'da tek konser vermesi planlanan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkardı. Lopez, 14 Kasım'da Ataköy Atletizm Arena'da, 16 ve 17 Kasım'da da Ülker Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Lopez, böylece ilk kez bir turne kapsamında bir şehirde 3 konser birden vermiş olacak. Her yaştan milyonlarca hayranı olan Lopez, konserde, dünya listelerinde uzun süre ilk sırada kalan "On The Floor" şarkısının yer aldığı "Love" albümünün yanı sıra sevilen hit parçalarını da seslendirecek.



Steve Vai, Küçükçiftlik Park'ta



ABD'li ünlü elektro gitar virtüözü Steve Vai, 3 Kasım'da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Müziğe 12 yaşında Joe Satriani'den gitar dersleri alarak başlayan Steve Vai, 15 milyondan fazla albüm sattı. Üç Grammy ödülü sahibi Steve Vai, 2005 yılında, İstanbul ve Ankara'da "Real Illusions: Reflections" albümünün turnesi kapsamında verdiği konserlerde sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmıştı.



Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, 400. yıl anısına geliyor



Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı kutlamaları kapsamında, dünyanın en iyi senfoni orkestraları arasında gösterilen şef Lorin Maazel yönetimindeki Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, 10 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek.

Kurulduğu 1888 yılından bu yana Strauss, Mahler, Debussy ve Stravinsky gibi pek çok önemli besteci tarafından yönetilen orkestra, İstanbul konserinde, Peter van Anrooy'un Piet Hein Rhapsody ve Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet Süiti'nden bölümler seslendirecek. Orkestra, programını Pyotr İlyich Çaykovski'nin "Op. 36 numaralı Fa minör 4. Senfonisi" ile tamamlayacak.

Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, 2007 yılında şef Mariss Jansons yönetiminde 35. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konserini vermek üzere de İstanbul'a gelmişti.



'Efes Pilsen Blues Festival' 2 Kasım'da başlıyor



Efes Pilsen Blues Festival, 2 Kasım and 8 Aralık tarihleri arasında, 20 farklı şehirde, 24 konserle gerçekleştirilecek.

Efes Pilsen tarafından Pozitif Live organizasyonuyla, bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek festivalde, Billy Branch ve grubu The Sons of Blues da sahneye çıkacak.

Kariyerinde Junior Wells, Jimmy Dawkins, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert King, Professor Eddie Lusk ve B.B. King gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan, Mississippili Blues sanatçısı Zora Young da Branch'ın konuğu olacak.

Festivalde Teksas Blues tarzının temsilcilerinden elektronik Blues gitaristi Smokin' Joe Kubek and Bnois King ile 2009 Blues Müzik Ödülleri'nde "En İyi Yeni Sanatçı" ödülü, 2010 ve 2011'de "En İyi Baterist" ödülüne layık görülen, Legendary R.L. Burnside'ın torunu Cedric Burnside yer alacak.

Bu yıl, 24 yaş ve üzeri müzikseverlerin katılımına açık olarak düzenlenecek festivalin biletleri, Biletix'ten satışa sunuluyor.

Bilet fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir için ön satışta tam 35 lira, indirimli 25 lira (kapıda tam 40 lira, indirimli 30 lira), Adana, Mersin, Antalya, Bursa, KKTC 25 lira, Hatay, Denizli, Eskişehir, Edirne, Çanakkale, Trabzon 20 lira, Kayseri, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir'de 15 lira olarak belirlendi.

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Efes Pilsen Blues Festival kapsamında Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, KKTC, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir'de toplam 24 konser düzenlenecek.

22 yılda 87 grup ve 267 sanatçının sahne aldığı festival kapsamında, toplam 355 konser yapıldı, konserlere 424 binin üzerinde müziksever katıldı.