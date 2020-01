Sting, Türkiye’ye geliyor

İngiliz müzisyen Sting, 9 Ağustos Salı akşamı 22.00’de Expo 2016 Antalya Kır Aktivite Alanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Sting kimdir?

Ufak yaşlarda klasik piyano eğitimi alan Sting’in müzikal kariyerinde önemli isimlerden biri olan annesi aynı zamanda onun ilk öğretmeniydi. Müziğe ilgisini fark eden annesinden aldığı klasik piyano eğitimi sayesinde kazandığı müzik bursuyla aynı alanda eğitimine okullu olarak devam etti. Piyano eğitiminin üretkenliğinde ve yarattığı müzikal çeşitlilikteki etkisi önemli ölçülere ulaştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Londra yollarına düşen Sting burada tanıştığı baterist Stewart Copeland ve gitarist Andy Summers ile birlikte ünlü The Police grubunu kurdu. 1977 yılında kurdukları Police’i 1983 yılına kadar sürdüren grup yaptıkları birçok parçayla müzik listelerini altüst etti. Keskin duruşları ve şarkılarının içerdiği sözler nedeniyle dönem dönem BBC tarafından çalınması yasaklanan parçalara imza attılar. Tüm bu sürece ve Police grubunun gördüğü ilgiye rağmen Sting’in solo kariyerinde aldığı başarılar oldukça arttı. Grup müziğinden solo albümlere geçen birçok müzisyenin eski başarısını yakalayamadığı müzik piyasasında Sting adeta yeniden doğdu.

The Police ile yollarını ayırdıktan sonra yükselişe geçen sanatçı daha sonra yaptığı albümlerle müzik listelerinde her zaman istikrarlı bir duruş sergiledi ve ciddi bir hayran kitlesi edindi. Müzik dünyasının starlarından olan Sting bu dönemde yaptığı ‘Englishman In New York, Shape of My Heart, Mad About You’ ‘Desert Rose’ gibi klasikleşmiş birçok parça ile müzik dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi. Çok yönlü kişiliği Rock’çı çevreci, politik eylemci, yogacı gibi birçok sıfatın üzerine yapışmasına neden olsa da Sting’in özellikle son yıllarda meditasyon ile olan içli dışlı ilişki içindedir.