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Sting çocuklarına miras bırakmayacak

Üç kız ve üç erkek çocuğu olan Sting, para kazanmak için çalışmaları gerektiğini söyledi

23 Haziran 2014 12:51

Altı çocuk babası dünyaca ünlü sanatçı Sting, 180 milyon sterlinlik servetini harcayacağını ve miras bırakmayacağını açıkladı. Sting, altı çocuğu için “Çalışmak zorundalar” dedi.

Dünyanın en başarılı müzisyenlerinden İngiliz şarkıcı Sting (62), bütün servetini harcamaya başladığını ve çocuklarına miras bırakmayacağını söyleyerek şaşırttı. 

Sting, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, yoksul bir çocukluk geçirdiğini ve bu noktaya kimsenin yardımı olmadan geldiğini belirtti. Üç kız ve üç erkek çocuk babası olan Sting, çocuklarının da kendi çabalarıyla para kazanmaları ve 180 milyon sterlinlik (660 milyon TL) servetinden medet ummamaları gerektiğini söyledi.

 

'Çalışma ahlakına sahipler'

 

Sting, “Miras bırakmayacağımı ve servetimi çoktan harcamaya başladığımı söyledim. Gelen para gidiyor ve onlara bir şey kalmayacak” dedi. Şarkıcı sözlerine, “Çalışmak zorundalar. Çocuklarım da bunu biliyor ve zaten benden çok az istekte bulunurlar. Onları takdir ediyorum” diye ekledi. Başları derde girdiğinde tabii ki yardım ettiğini söyleyen Sting, bir zorunluluğu olmadığını da belirtti. Sting, “Çocuklarım çalışma ahlakına sahip” dedi.

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