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Kültür-Sanat

Sting, bu akşam İstanbul'da konser verecek

Sting en sevilen şarkılarını sadece beş enstrüman eşliğinde seslendirecek

26 Kasım 2012 11:02

Efsane müzisyen Sting, bugün İstanbul'da Back to Bass turnesi kapsamında Ataköy Atletizm Arena’da sahneye çıkacak.

Sting en sevilen şarkılarını sadece beş enstrüman eşliğinde seslendirecek.

1993, 2001 ve 2006 yıllarında da İstanbul'da konser veren Sting, Back to Bass turnesiyle sahnelerdeki 25'inci yılını kutluyor.

Konser biletleri aylar öncesinde tükenirken, Sting konserde "Desert Rose", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "English Man In Newyork", "Fragile" gibi şarkılarını seslendirecek.

Gerçek adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan Sting, film yapımcısı Trudie Styler ile evli. Çiftin Mickey Sumner, Jake Sumner, Coco Sumner  ve Giacomo Sumner isimli dört çocuğu var.

Sting’in, 35 yaşındaki büyük oğlu Joseph Sumner aynı babası gibi yakışıklılığı ve genç kızların kalbini çalan başarılı bir müzisyen. Sumner arkadaşlarıyla kurduğu ‘Fiction Plaine’ grubu ile “Hate” “Two Sisters” gibi başarılı single çalışmalara imza attı ve babasının yolundan giderek başarılı olacağını gösterdi.

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