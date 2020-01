Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen, besteci, şarkıcı, bas gitarist, müzik yapımcısı ve aktör olan Sting Antalya'da sevenleriyle buluşacak. Antalya Expo 2016 kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ünlü müzisyen 9 Ağustos Salı akşamı Englishman In New York, Shape of My Heart, Mad About You, Desert Rose gibi klasikleşmiş birçok parçasını seslendirecek.

Saat 22.00'da başlayacak konserin biletleri Biletix'ten temin edilebilecek.