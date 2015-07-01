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Dünya

Nobel'li ekonomist Stiglitz'den Yunanistan referandumuna 'hayır'lı mesaj

Stiglitz: AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’deki alacaklıların yanlış modellerle Yunanistan’ı felakete sürüklüyor

01 Temmuz 2015 18:27

ABD'li Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, borç krizinde olan ve IMF'ye olan 1.6 milyar Euro'luk borcunu ödemediği için iflasını açıklayan Yunanistan'ın aldığı referandum kararına ilişkin olarak, "halkının referanduma vereceği karar ne olursa olsun, tüm sonuçlarının devasa riskleri beraberinde getireceğini" söyledi. Stiglitz, referandumdan ‘Hayır’ çıkmasının güçlü bir demokratik geleneği olan Yunanistan’a "kaderini kendi kendine belirleme şansı sunacağını" savundu. 

 

'Ben nasıl bir oy verirdim biliyorum'

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Referandumdan ‘evet’ çıkması halinde Yunanistan’da sınırsız bir durgunluk bekleyen Stiglitz, varlıkları satılan, parlak insan kaynağı göç eden ülkenin bir süre sonra borçları affedilerek orta gelirli bir ekonomiye dönüşebileceğini yazdı.  

‘Hayır’ çıkmasının güçlü bir demokratik geleneği olan Yunanistan’a kaderini kendi kendine belirleme şansı sunacağını savunan Stiglitz, böylece Yunanistan’ın bugün yaşadığı “işkenceden” kurtularak umut taşıyacağını yazdı. Stiglitz yazısını, “Ben nasıl bir oy verirdim, biliyorum” diye bitirdi

Yunanistan’ın aşırı taleplere rağmen bugüne kadar zoru başardığını dile getiren Stiglitz, verilen kredilerin çok azının bu ülkeye gittiğini, aslında aralarında Alman ve Fransız bankalarının olduğu özel sektörün borçlarının ödendiğini hatırlattı.

 

'Yunanistan dize getirilmek isteniyor'

 

Alacaklıların, talep ettikleri paraya ihtiyacı olmadığını belirten Stiglitz, meselenin para olmadığını, Yunanistan’ın dize getirilmek istendiğini, demokrasinin antitezi sahneye konarak Avrupalı liderlerin solcu Syriza hükümetini bitirmeye çalıştığını savundu.  

Stiglitz, birçok ülkede parasal egemenliğin halkın onayı olmadan Avrupa Merkez Bankası’na devredildiğini, İsveç örneğinde olduğu gibi halka sorulduğunda da reddedildiğini hatırlattı.  

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