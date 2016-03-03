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Ekonomi

Nobel ödüllü ekonomist: ABD ekonomisi başarısız, kuralları yeniden yazılmalı

Joseph Stiglitz'e göre son 3 yıl içinde kazanılan gelirlerin yüzde 91'i toplumun en zengin yüzde 1'ine gitti

03 Mart 2016 11:46

Nobel ödüllü ünlü ekonomist Joseph Stiglitz, ABD seçimlerinde neler olup bittiğini anlamaya çalışanların cevabı ekonomide araması gerektiğini söyledi.

BusinessHT’nin haberine göre, Stiglitz, "Amerikan ekonomisi başarısız olmuş bir ekonomi, 21.yüzyıl için ekonominin kurallarını yeniden yazmalıyız" diye konuştu.

Stiglitz, "Amerikalılar pek çok adaletsizlik gördü - insanlar borçlu olmadıkları halde evlerinden kovuldular ve bankacıların hiçbiri sorumlu tutulmadı. Bence bu durum siyasi çizgide herkeste öfkeyi artırdı" dedi.

ABD ekonomisinin büyümesine ve işsizliğin 2008'den bu yana en düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, küresel kriz sonrası toparlanma toplumun her kesimi tarafından eşit derecede hissedilmedi. 

Stiglitz'e göre, ABD toparlanmaya başladığından bu yana geçen 3 yıl içinde kazanılan gelirlerin yüzde 91'i toplumun en zengin yüzde 1'ine gitti.

Bu durum da hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında popülist adaylara desteğin artmasına sebep oluyor.

Cumhuriyetçilerin önde gelen aday adayı Donald Trump göçmen sınırlamaları ve Çin'den ithalata yüksek vergiler uygulanması gibi politikalarını savunup ekonomik hayal kırıklıklarını argüman olarak kullanırken, Demokrat adaylar Hillary Clinton ve Bernie Sanders gelir eşitsizliğini kampanyalarının merkezine koydular.

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