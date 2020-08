Stevie Wonder, ABD'deki ırkçılığı kınadı: Benim sizin 2020 vizyonunuzdan daha iyi görüyor olmam kötü

Sanatçı Stevie Wonder, hayranları için bir video paylaşarak ABD'de siyaset ve ırkçılık üzerine düşüncelerini paylaştı. Kuzey ve Güney Dakota ve Hawaii eyaletlerinin ABD'de köleliğinin sona erdiği günü tanımayan tek eyaletler olmasını kınayan Wonder, "Benim sizin 2020 vizyonunuzdan daha iyi görüyor olmam kötü" dedi.

Wonder, "Eğer yaşam sona erebiliyorsa her şey erebilir. Sistematik ırkçılık bitebilir. Polis şiddeti bitebilir. Siyah vatandaşlar için ekonomik baskı bitebilir. Bunları önemsediğini söyleyenler, ağzınızdan daha fazlasını hareket ettirmelisiniz" dedi.

70 yaşındaki sanatçı, hayranlarına oy vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Wonder, "Bu ulusun en yüksek noktasındaki insanın 'İki tarafta da fena olmayan insanlar var' dediğini duydu ve bu bana fikrini açıklayamamış gibi geldi" diyerek ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki verdi.