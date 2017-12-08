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Ekonomi

Stevie Awards'dan Ayşegül Akşak’a yılın kadın girişimcisi ödülü

İstanbul, 8 Aralık (DHA) – İşletme koçluğu alanında hizmet veren ActionCOACH’u 2012 yılında ortaklarıyla birlikte Türkiye'ye getiren Ayşegül Akşak, "Stevie Awards for Women in Business"ta (İş Kadınları İçin Stevie Ödülleri), “İş Hizmetleri” (Business Serv

08 Aralık 2017 17:22

İstanbul, 8 Aralık (DHA) – İşletme koçluğu alanında hizmet veren ActionCOACH’u 2012 yılında ortaklarıyla birlikte Türkiye\'ye getiren Ayşegül Akşak, \"Stevie Awards for Women in Business\"ta (İş Kadınları İçin Stevie Ödülleri), “İş Hizmetleri” (Business Services) dalındaki ödülün sahibi oldu.
Bu yıl 25 ülkeden bin 500\'den fazla başvurunun yapıldığı \"Stevie Awards for Women in Business\"ta Yılın Kadın Girişimcisi seçilen Ayşegül Akşak, ödülü alırken yaptığı ve salondan büyük alkış alan konuşmasında, \"ActionCOACH, üç kadın girişimci tarafından, Türkiye\'deki kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kuruldu. Bu ödülü, hayallerini gerçekleştirmeleri için çalıştığım, birlikte başarıya yürüdüğümüz kadınlara borçluyum. Stevie Ödülü, onları da güçlendirecek ve cesaretlendirecek\" dedi.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Akşak, henüz 21 yaşındayken kendi turizm acentesini kurdu, mezuniyetinin ardından finans sektörüne geçti. 2012 yılında iki ortağı ile birlikte, işletme ve yönetici koçluğu firması ActionCOACH’u Türkiye\'ye getirdi. Bugün de ActionCOACH’un Türkiye Temsilcisi olarak işletme ve yönetici koçluğu yapıyor. İşletmelere yeniden yapılanma ve büyüme süreçlerinde eşlik ederek hayallerine ulaşmalarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşegül Akşak, hayatının kalan kısmını, girişimci olmak isteyen gençlere, Start-Up ların kanatlanıp uçmasına, kadın patronların her şeye rağmen işlerini büyütmelerine, yeni teknolojilere, yeni pazarlara, şirket yönetimlerinin ikinci kuşak gençlere devirlerine adayarak geçireceğini söylüyor.
Ödülü, girişimcilikte rol modeli olan annesine adadığını belirten Akşak, ActionCOACH olarak bugüne kadar üç bine yakın kadın girişimciye dokunduklarını, önümüzdeki dönemde bu sayının katlanarak artacağını belirtiyor.

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