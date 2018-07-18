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Kültür-Sanat

Steven Wilson Türkiye'ye geliyor

Sanatçı Steven Wilson Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

18 Temmuz 2018 20:11

Sanatçı Steven Wilson Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Porcupine Tree ile listeleri alt üst eden, solo çalışmalarıyla da müzikseverleri hayran bırakan Steven Wilson, 22 Temmuz akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Sahne Üstü Ayakta konser düzeninde sevenleriyle buluşacak. 

Hemen hemen her enstrümanı çalabilen ve yeteneğiyle göz dolduran Wilson, müzik kariyeri boyunca ambient, drone, noise, post-rock, krautrock ve shoegaze başta olmak üzere birçok janra dokundu.

4 Grammy adaylığı bulunan sanatçı, prodüktör olarak da Opeth, Marillion, Orphaned Land, Yoko Ono, Anja Garbarek, Pendulum ve Anathema gibi müzik dünyasının önde gelen isimleriyle çalıştı.

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