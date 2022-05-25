Steven Tyler rehabilitasyona girdi; Aerosmith'in konser planları iptal edildi

Rock grubu Aerosmith, grubun solisti Steven Tyler’ın rehabilitasyona yatması sebebiyle gelecek konser programlarını iptal etti.

BBC’de yer alan habere göre, 74 yaşındaki solist Steven Tyler, kendi isteğiyle rehabilitasyona girdi. 10 yıldan uzun bir süredir bağımlılık sorunu yaşamayan Tyler’ın ayağından olduğu ameliyattan sonra aldığı ağrı kesici ilaçlar sonrası yeniden kötüleştiği belirtildi.

Aerosmith, haziranda başlayacak konser programını iptal etti.

Aerosmith, 1970’lerde Sweet Emotion, Dream On gibi parçalarla ABD’nin en ünlü rock müzik gruplarından biri olmuştu. Grubun üyelerinin alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları kariyerlerini kötü etkilemişti.