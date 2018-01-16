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Dünya

Steven Spielberg'in son filmi The Post'a Lübnan'da yasak

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği The Post filmi Lübnan'da yasaklandı

16 Ocak 2018 14:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Steven Spielberg\'ün yönetmenliğini üstlendiği The Post filmi Lübnan\'da yasaklandı.
Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'taki sansür kuruluna sunulan ve yönetmenliğini Steven Spielberg, başrolünü ise Meryl Streep ve Tom Hanks\'ın paylaştığı The Post filmi onaylanmadı. Kurul, Spielberg\'ün bazı sahnelerini Kudüs\'te çektiği Schindler\'in Listesi filmi nedeniyle Lübnan\'ın \"İsrail boykotu\" listesinde yer almasına dayanarak, The Post\'un Lübnan\'da yasaklanmasına karar verdi.
Casuslar Köprüsü ve The BFG dahil olmak üzere Spielberg\'ün yönetmenliğini üstlendiği son beş filmi Lübnan sansür kurulının onayını alırken, The Post\'un ülke genelinde yasaklanması tepki gördü. Sansür kurulunun kararı, yasağı kaldırabilecek tek kurum olan  Lübnan İçişleri Bakanlığı\'na sunulurken, Spielberg\'ün prodüksiyon şirketi Amblin Entertainment, filmin dağıtıcısı The Post\'un Lübnan\'da resmi olarak yasaklandığını açıklayana kadar bir konuyla ilgili bir yorum yapılmayacağını belirtti. (Fotoğraflı)

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