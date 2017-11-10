T24 LogoT24 Logo
Dünya

Steven Seagal'a bir cinsel taciz suçlaması daha

"Beyaz perde dışındaki kimyanın da ne kadar önemli olduğunu söyledikten sonra pantolonunun fermuarını açtı"

10 Kasım 2017 14:20

Arrested Development dizisiyle tanınan aktris Portia de Rossi, macera filmlerinin ünlü yıldızı Steven Seagal'ı cinsel tacizle suçladı.

ABD'li ünlü talk show sunucusu Ellen DeGeneres ile evli olan De Rossi, Seagal'ın bir oyuncu seçimi sırasında "beyaz perde dışındaki kimyanın da ne kadar önemli olduğunu" söyledikten sonra pantolonunun fermuarını açtığını iddia etti.

De Rossi, Seagal'ın taciz iddiasının hangi filmin oyuncu seçiminde ya da hangi yılda yaşandığını söylemedi.

Seagal'ın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, aktörün herhangi bir yorumda bulunmayacağını belirtti.

Daha önce de Good Wife dizisiyle tanınan aktris Julianna Marguiles ve manken Jenny McCarthy, Seagal'ı uygunsuz davranış ve cinsel tacizle suçlamıştı.

65 yaşındaki Seagal, 1980 ve 90'lı yıllardaki aksiyon filmleriyle tanınıyor. 

ETİKETLER

Portia de RossiSteven Seagaltaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24