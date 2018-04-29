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BBC Türkçe

Steven Seagal'a bir cinsel taciz suçlaması daha

Arrested Development dizisiyle tanınan aktris Portia de Rossi, macera filmlerinin ünlü yıldızı Steven Seagal'ı cinsel tacizle suçladı. De Rossi, Seagal'ın bir filmin oyuncu seçimi sırasında pantolonunun fermuarını indirdiğini iddia etti.

29 Nisan 2018 20:30

Arrested Development dizisiyle tanınan aktris Portia de Rossi, macera filmlerinin ünlü yıldızı Steven Seagal'ı cinsel tacizle suçladı.

ABD'li ünlü talk show sunucusu Ellen DeGeneres ile evli olan De Rossi, Seagal'ın bir oyuncu seçimi sırasında "beyaz perde dışındaki kimyanın da ne kadar önemli olduğunu" söyledikten sonra pantolonunun fermuarını açtığını iddia etti.

De Rossi Seagal'ın taciz iddiasının hangi filmin oyuncu seçiminde ya da hangi yılda yaşandığını söylemedi.

Seagal'ın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, aktörün herhangi bir yorumda bulunmayacağını belirtti.

65 yaşındaki Seagal, 1980 ve 90'lı yıllardaki aksiyon filmleriyle tanınıyor. Rusya lideri Vladimir Putin geçen yıl Seagal'a Rus vatandaşlığı vermişti.

Daha önce de Good Wife dizisiyle tanınan aktris Julianna Marguiles ve manken Jenny McCarthy Seagal'ı uygunsuz davranış ve cinsel tacizle suçlamıştı.

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