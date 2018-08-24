Steven Gerrard, Rangers kariyerine iyi başladı

Geçtiğimiz mayıs ayında Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard, İskoç devi Glasgow Rangers'ın yeni menajeri olmuştu. Kariyerinin ilk A takım teknik direktörlüğü deneyimini yaşayan Gerrard, Rangers'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

İskoç ekibi, Gerrard yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdürürken oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, sezonun başlamasıyla birlikte oynanan 10 resmi karşılaşmadan da 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne 1. eleme turundan dahil olan Rangers, karşılaştığı 3 ekibi de eleyerek Play Off turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Rangers, Rusya'nın FK Ufa takımıyla oynadığı Play Off turu ilk karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak gruplara kalmak için avantaj elde etti. Bu maçlarda Rangers takımı 28 gol atarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

2012 yılında küme düşürülmüştü

Dünyanın en eski futbol kulüplerinden olan Glasgow Rangers, 2012 yılında yaşadığı finansal kriz dolayısıyla küme düşürülmüştü. 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership'e yükselen kulüp, bu süreçte 130 yıllık Rangers-Celtic rekabetinde üstünlüğünü kaybetmişti.

Son şampiyonluğu'nu 2010-2011 sezonunda yaşayan Rangers'ın, Gerrard öncülüğünde son dönemdeki başarılı performansı rekabetinden yeniden başlayacağı şeklinde yorumlanıyor.