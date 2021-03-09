"Steven Gerrard, Klopp'un yerini almaya hazır"

Steven Gerrard'ın eski takım arkadaşı John Arne Riise, İngiliz teknik adamın Jürgen Klopp'un yerine Liverpool'un başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.

John Arne Riise, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın takımın başına geçmek için hazır olduğunu söyledi. Bu sezon Liverpool'da aldığı sonuçlarla eleştirilen Jürgen Klopp'un yerine Rangers'ta tarih yazan Steven Gerrard'ın adı ön plana çıkıyor.

Mirror'a konuşan John Arne Riise, "Stevie, pazar günü lig şampiyonluğunu kazandı. Onun ve takım için büyük başarı. Onun başarılı olacağını biliyordum çünkü çok çalışkan bir insan. Onun için çok mutluyum. İnsanlar onun için 'yeterince deneyimli değil, genç' yorumları yapıyor. Steven Gerrard hakkında bildiğin tek şey; o her şey için hazır, çünkü o böyle bir insan" dedi.

"Sıradaki adam Gerrard"

Steven Gerrard'ın Rangers'ı, İskoçya Premiership'te Celtic'i geçerek son 10 sezondaki ilk şampiyonluğu kazandı. İngiliz teknik adamın başarısı "Liverpool'un yeni menajeri" olarak adlandırılmasına neden oldu. Riise'de eski takım arkadaşının Kırmızılar'da görev alması gerektiğini savunanlardan bir tanesi.

"Bence Klopp, Liverpool'u çalıştırmayı bırakmalı" diyen Riise, "Klopp, kalıp kalmayacağına karar verecek kişi. O görevden alınmayacak, gelecek göremeyeceği zaman ayrılmak için yönetimle anlaşmaya varacak. O gittiğinde yerine Steven gelecek" diye konuştu.