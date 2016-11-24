Steven Gerrard, futbolu bıraktığını resmen duyurdu

Futbolun yaşayan efsanelerinden İngiliz futbolcu Steven Gerrard futbolu resmen bıraktığını açıkladı.

17 yıl oynadığı Liverpool'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Amerika'da Los Angeles forması giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu kişisel Instagram hesabından futbola nokta koyduğunu duyurdu.



Gerrard açıklamasında, "İnanılmaz bir kariyerim oldu ve her anı için çok mutluyum. Kasım 1998'de Balackburn maçına çıktıktan sonra neler olacağını hayal bile edemezdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Liverpool'da 700'den fazla maça çıktığım için gururluyum" dedi.

Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Kasım 1998 tarihinde 2-0 kazanılan Blackburn Rovers karşısında çıkan Gerrard, ilk golünü ise 5 Aralık 1999'da Sheffield Wednesday'a attı.

Steven Gerrard, Milton Keynes Dons takımından teknik direktörlük teklifi aldığını açıklamıştı.