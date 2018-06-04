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Spor

Steven Bergwijn için dünya devleri sıraya girdi

İSTANBUL,(DHA) - PSV Eindhoven'ın genç futbolcusu Steven Bergwijn, dünya devlerini peşinden koşturuyor

04 Haziran 2018 16:57

İSTANBUL,(DHA) - PSV Eindhoven\'ın genç futbolcusu Steven Bergwijn, dünya devlerini peşinden koşturuyor. 
Hollanda\'nın Eredivisie Ligi takımlarından PSV Eindhoven\'da forma giyen ve 2014 yılında geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Steven Bergwijn, dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. 
Her iki kanatta da oynayabilen ve futbola Ajax alt yapısında başlayan Bergwijn, iki ayağını da etkili kullanabiliyor. UEFA tarafından geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen genç yetenek, Hollanda\'nın 21 yaş altı tüm milli takımlarında görev aldı. Bu sezon PSV Eindoven\' da 36 maçta 8 gol, 11 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken Bergwijn için birçok Avrupa takımı sıraya girmiş durumda. Bu takımlar arasında Arsenal, Liverpool, Totenham, West Ham United, Bournemouth yer alıyor.

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