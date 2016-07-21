Steve Vai konseri de iptal edildi

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi dolayısıyla oluşan güvenlik endişesi sebebiyle, 3 Ağustos’ta yapılması planlanan Steve Vai konseri de dahil oldu.

Joan Baez, Skunk Anansie ve Rock dünyasının en önemli gruplarından Muse’un Türkiye’de vereceği konserler sanatçıların “kendi istekleri” sonucunda iptal edildi.



Bu isimlere 3 Ağustos’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan Steve Vai konseri de dahil oldu.

İngiliz rock grubu Muse, 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilmesi planlanan konserini iptal ettiğini duyurdu. Muse, geçen yıl yayımlanan Drones albümünün tanıtımı amacıyla çıktığı dünya turnesi kapsamında, 26 Temmuz’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacaktı.