Steve McQueen’in hayatı, film oluyor

Variety dergisinin haberine göre, McQueen’in biyografisini sinemaya uyarlama hakkını alan iki Hollywood yapımcısı, ünlü aktörün hayatının anlatılacağı bir film çekmeye hazırlanıyor.



Filme Amerikan film yapım şirketi Paramount’un destek vereceği belirtiliyor.



1960 ve 1970’lerin tanınmış oyuncularından Steve Mc Queen, 7 Kasım 1980 tarihinde akciğer kanserinden ölmüştü. 50 yaşında yaşamını yitiren Mc Queen’in oynadığı ünlü filmler arasında "7 Silahşörler" (The Magnificent Seven), "Büyük Kaçış" (The Great Escape) ve Kelebek (Papillon) yer alıyor.