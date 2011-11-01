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Yaşam

Steve Jobs'un son sözleri: Vay canına

Apple'ın kurucusu ve iPhone ile iPad gibi ürünlerle iletişim teknolojisine damga vuran Steve Jobs

01 Kasım 2011 02:00

T24 - Apple'ın kurucusu ve iPhone ile iPad gibi ürünlerle iletişim teknolojisine damga vuran Steve Jobs 5 Ekimde 56 yaşında kanserden hayatını kaybetti ama gündemden düşmüyor.



Jobs’un biyolojik anne-babasından olan iki yaş küçük romancı kızkardeşi Mona Simpson, 16 Ekim’de yapılan cenaze töreni için hazırladığı anma metninde, Apple’ın kurucusunun son saatlerini anlattı: “Son anlarında kızkardeşi Patty’ye, ardından uzun süre çocuklarına baktı.

Daha sonra hayat arkadaşı Laurene’e baktı, gözlerini onların omuzları üzerinde gezdirerek, ‘Oh wow. Oh wow. Oh wow’ (Oh, vay canına... Oh vay canına... Oh vay canına...) dedi. Ölmeden önceki dakikalarda ailesine ‘ayrılmak’ zorunda olduğu için ne kadar üzgün olduğunu söyledi.

Çocuklarını ne kadar sevdiğini söyledi ve kızlarını evlenirken görmeyi ne kadar çok istediğini anlattı. Nefes alış verişinin son anlarında sanki bir yerlere tırmanırmış gibiydi. Eşi Laurene, onun nefesleri arasındaki zaman uzadığında silkiniyordu”.


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