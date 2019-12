Steve Jobs'un son sözleri: Vay canına

T24 -

Jobs’un biyolojik anne-babasından olan iki yaş küçük romancı kızkardeşi Mona Simpson, 16 Ekim’de yapılan cenaze töreni için hazırladığı anma metninde, Apple’ın kurucusunun son saatlerini anlattı: “Son anlarında kızkardeşi Patty’ye, ardından uzun süre çocuklarına baktı.Daha sonra hayat arkadaşı Laurene’e baktı, gözlerini onların omuzları üzerinde gezdirerek, ‘Oh wow. Oh wow. Oh wow’ (Oh, vay canına... Oh vay canına... Oh vay canına...) dedi. Ölmeden önceki dakikalarda ailesine ‘ayrılmak’ zorunda olduğu için ne kadar üzgün olduğunu söyledi.Çocuklarını ne kadar sevdiğini söyledi ve kızlarını evlenirken görmeyi ne kadar çok istediğini anlattı. Nefes alış verişinin son anlarında sanki bir yerlere tırmanırmış gibiydi. Eşi Laurene, onun nefesleri arasındaki zaman uzadığında silkiniyordu”.